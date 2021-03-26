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Хаос и веселье: вышел первый трейлер сиквела "Отряда самоубийц"

В прокате фильм появится 5 августа 2021 года.

26 марта 2021, 22:29
<p>© Кадр из фильма</p>

© Кадр из фильма

Первый трейлер фильма "Отряд самоубийц. Миссия навылет" режиссёра Джеймса Ганна опубликован на ютуб-канале WBRussia. Супергеройская картина снята по мотивам одноимённых комиксов DC. Фильм задуман как самостоятельный сиквел "Отряда самоубийц". Предполагается, что в прокате он появится уже 5 августа 2021 года.

По сценарию, отряд злодеев и антигероев отправили на очередное задание на южноамериканский остров Корто Мальтезе, который полон врагами и проблемами. В фильме будут герои из "Отряда самоубийц" 2016 года, а также появятся новые персонажи. Вместе они будут пытаться спасти мир от новой угрозы.

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Авторы
Юлия Коновалова

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