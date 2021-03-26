Хаос и веселье: вышел первый трейлер сиквела "Отряда самоубийц"

Первый трейлер фильма "Отряд самоубийц. Миссия навылет" режиссёра Джеймса Ганна опубликован на ютуб-канале WBRussia. Супергеройская картина снята по мотивам одноимённых комиксов DC. Фильм задуман как самостоятельный сиквел "Отряда самоубийц". Предполагается, что в прокате он появится уже 5 августа 2021 года.

По сценарию, отряд злодеев и антигероев отправили на очередное задание на южноамериканский остров Корто Мальтезе, который полон врагами и проблемами. В фильме будут герои из "Отряда самоубийц" 2016 года, а также появятся новые персонажи. Вместе они будут пытаться спасти мир от новой угрозы.

Марго Робби вновь воплотила образ безумной и весёлой Харли Квинн. Джай Кортни вернулся к образу Капитана Бумеранга, а звезда фильма "Прислуга" Виола Дэвис вновь сыграла жестокую и беспощадную Аманду Уоллер.

Ранее Лайф писал о том, что серию фильмов об Эйсе Вентуре пополнит новая картина.

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