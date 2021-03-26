Россиянин убил друга и почти двое суток спал с его телом в одной кровати

В Бурятии мужчина во время пьянки убил своего друга, а потом лёг спать рядом с покойным, где его и обнаружили родственники жертвы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл 23 марта в городе Закаменске. Около полудня в гости к обвиняемому пришёл его знакомый, они начали распивать спиртные напитки. Вечером хозяин предложил прогуляться до магазина за добавкой, но приятель отказался.

Из-за этого мужчины поссорились, тогда 41-летний местный житель схватил нож и ударил друга в живот. После этого собутыльники помирились и сели за стол допивать остатки алкоголя. Из-за опьянения раненый не обращал внимания на травму и не жаловался, после чего ушёл спать.

Наутро хозяин проснулся и обнаружил, что его 51-летний приятель мёртв. Он убежал из дома, по пути избавился от орудия преступления и весь день бродил по городу, продолжая распивать спиртное. Вечером он вернулся домой, улёгся на кровать и уснул рядом с покойным. На следующий день его в таком состоянии обнаружили родственники погибшего.

Мужчина был задержан по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В ходе допроса он признался в содеянном и дал подробные показания. Ему было предъявлено обвинение и назначена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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