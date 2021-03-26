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В Алма-Ате студентка не вернулась домой, и вскоре близкие узнали, что её расчленил медик-интеллигент

Возбуждено уголовное дело, родственники надеются на высшую меру наказания для убийцы.

26 марта 2021, 10:49

Фото © VK

Чудовищная трагедия разыгралась в Алма-Ате, Казахстан. 19-летняя студентка Академии дизайна и моды "Сымбат" Аяжан Е. вышла с работы, но в общежитие не вернулась. Сначала тревогу забили её бойфренд и подруга. А на следующий день в полицию обратились шокированные родственники. Ещё через два дня они узнали, что девушка умерла страшной смертью.

Фото © VK

Фото © VK

Аяжан расчленили, а часть останков вывезли в другой район и спрятали в мусорных баках. Подозрение в жуткой расправе пало на 28-летнего жителя Туркестанской области. Жертва познакомилась с ним в соцсетях и, предположительно, поехала на встречу с преступником по деловому вопросу. У девушки был свой интернет-магазин, также она работала в салоне красоты, пишет Liter.kz.

Аяжан была не просто убита, а убита с особой жестокостью. Её нашли чудовищным образом расчленённую. Преступник действовал быстро и мастерски, родные боятся, что она не единственная жертва. За сутки он профессионально расчленил до мельчайших деталей тело молодой девушки. Подробности настолько шокирующие, что писать об этом невозможно

Запись в фейсбуке фонда "Не молчи"

Фото © VK

Фото © VK

Когда правоохранители приехали по адресу, куда в роковой день таксист отвёз Аяжан, то им пришлось выламывать дверь. В квартире находились части тела жертвы и сам преступник, который попытался покончить с собой. Свою вину в злодеянии он полностью признал. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, была ли у него половая связь с убитой, а также проверить задержанного на наличие психических отклонений.

Фото © VK

Фото © VK

В фейсбуке фонда "Не молчи" передали слова брата погибшей, который рассказал, что "подозреваемый имеет медицинское высшее образование, семья интеллигентная, соседи его характеризуют как воспитанного и культурного человека". Родственники девушки требуют высшей меры наказания, боясь, что он избежит ответственности как психически больной.

Парень забил до смерти возлюбленную, увидев, как бикини соскользнуло с её груди во время вечеринки

Парень забил до смерти возлюбленную, увидев, как бикини соскользнуло с её груди во время вечеринки

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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