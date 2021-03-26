Парень забил до смерти возлюбленную, увидев, как бикини соскользнуло с её груди во время вечеринки

24-летняя Ана Паула Коутиньо из Сан-Паулу, Бразилия, вместе с бойфрендом Николасом Иори Майхоном наслаждалась вечеринкой у бассейна, не зная, что веселье закончится трагедией. В какой-то момент девушка прыгнула в воду, и с неё соскользнуло бикини, обнажив грудь. И этого её избранник стерпеть не смог.

Парень пришёл в ярость, заявив, что возлюбленная специально выставила свой бюст на всеобщее обозрение. Он набросился на Ану и стал жестоко избивать, а потом посадил в машину и отвёз домой.

Фото © Facebook / Ana Paula Coutinho

Однако позже парень позвонил её родственникам и заявил, что девушка напилась на вечеринке и утонула. Якобы он делал всё, чтобы её спасти, включая искусственное дыхание, и ему даже удалось привести её в чувства. Но в итоге в больницу Николас доставил её труп и скрылся.

Фото © Facebook / Ana Paula Coutinho

Медики заявили, что причиной смерти девушки могла стать травма головы, пишет The Sun. А друзья пары подтвердили, что Николас избил Ану на вечеринке. К тому же, по словам родственников, девушка не единожды становилась жертвой агрессии бойфренда, но "была ослеплена любовью" и всегда его защищала перед другими. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

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