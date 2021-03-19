В Мурманске сын помогал полиции искать пропавшую мать, пряча пакеты с её останками внутри дивана

Жуткий случай произошёл на днях в Мурманске. 14 марта 38-летний мужчина позвонил в полицию и заявил, что его мать пропала. 60-летнюю женщину искали несколько дней, на протяжении которых сын оказывал всяческую помощь следствию. Вот только соседи и знакомые пенсионерки рассказали, что мать и сын постоянно ссорились из-за его алкоголизма. Такие действия мужчины показались правоохранителям подозрительными, и они провели обыск в его квартире.

Фото © YouTube / Полиция Мурманской области

В ходе осмотра одной из комнат в диване обнаружены и изъяты шесть полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчленённые части тела, за исключением головы и кистей Пресс-служба СУ СКР по Мурманской области

Фото © YouTube / Полиция Мурманской области

Отпираться больше не было смысла, и мужчина сознался в преступлении. Он рассказал, что, как обычно, выпивал, когда мать снова начала высказывать недовольство его пристрастиями. Разгорелась ссора, и сын напал на женщину, задушив её. После он расчленил мать в ванной, половину спрятал в диване, а вторую — на трассе, пишет на своей ВК-странице УМВД России по Мурманской области.

Фото © YouTube / Полиция Мурманской области

Расследование всё ещё ведётся, а преступник взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас за такое злодеяние ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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