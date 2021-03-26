В КНДР назвали ракетные пуски ответом на учения США и Южной Кореи
По данным Пхеньяна, Сеул и Вашингтон ввозят в регион "сверхсовременное оружие".
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Последний запуск ракет из КНДР в сторону Японского моря был осуществлением права государства на самооборону на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль.
"Проведённый на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является... действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства", — приводит его слова северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам Ли Бён Чхоля, Пхеньяну пришлось собрать военную силу для надёжной защиты безопасности страны, поскольку Сеул и Вашингтон непрерывно "проводят опасные военные учения и ввозят сверхсовременное оружие".
Ранее КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря впервые с 29 марта 2020-го. После испытаний в Японии было созвано экстренное заседание Совета безопасности.
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