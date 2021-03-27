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Детская писательница Беверли Клири умерла на 105-м году жизни

Из-под пера прозаика вышло свыше 40 книг общим тиражом 85 миллионов экземпляров.

27 марта 2021, 03:25
<p>Фото © wikimedia.org</p>

Фото © wikimedia.org

Американская детская писательница Беверли Клири умерла в городе Кармел в штате Калифорния. Ей было 104 года, сообщает издательство Harper Collins в "Твиттере".

"Мы с грустью сообщаем, что дорогая сердцу автор детских книг Беверли Клири скончалась 25 марта в возрасте 104 лет", — говорится в сообщении.

Первая книга писательницы — "Генри Хаггинс" — была издана в 1950 году и сразу установила стандарт реалистичной детской прозы. Из-под пера Клири вышло свыше 40 книг общим тиражом 85 миллионов экземпляров. Произведения были переведены на 29 языков, включая русский. Более остальных читателям полюбились такие персонажи прозаика, как Рамона и Бизус Куимби, Генри Хаггинс и его собачка Рибзи, а также мышонок Ральф.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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