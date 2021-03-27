Байден предложил Джонсону позаимствовать у Китая идею

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил ему создать альтернативу китайскому проекту "Один пояс — один путь". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я высказал идею о том, что у нас должна быть похожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи", — заявил американский лидер.

В ходе переговоров Байден и Джонсон обсудили проблемы изменения климата и вопросы, связанные с НАТО. В частности, президент США выразил надежду, что сможет приехать на встречу альянса в июне, вероятно, имея в виду саммит G7, намеченный на 11−13 июня. Байден и Джонсон подчеркнули свою неизменную приверженность борьбе с пандемией и договорились тесно сотрудничать по общим приоритетам внешней политики, включая Китай и Иран, а также подтвердили "важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии".

Концепцию "Один пояс — один путь" предложил в 2013 году лидер КНР Си Цзиньпин. Она предполагает реализацию торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего количества стран и использованием китайского и иностранного капитала. В настоящее время к ней присоединилось более 150 стран и организаций.

Ранее президент США Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату.

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