Около 15 горняков заблокированы под землёй из-за обвала на шахте в Колумбии

Около 15 человек оказались заблокированы под землёй из-за обвала на золотодобывающем руднике в центральной части Колумбии. Об этом сообщил глава Национального горнодобывающего агентства страны Хуан Мигель Дуран.

"В настоящее время активирован протокол по оказанию экстренной помощи из-за аварии на золотодобывающей шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас. По нашим оценкам, 15 горняков пропали без вести", — сообщил Дуран.

Причиной обвала породы на руднике мог стать оползень. Сейчас на месте происшествия работают горные спасатели. По данным местных СМИ, людей в шахте может быть больше. Связи с ними нет.

Ранее Лайф сообщал, что 23 горняка погибли при взрыве в шахте на юго-востоке Китая.

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