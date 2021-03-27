Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса

С начала пандемии прошло больше года, но учёные ещё не пришли к единому мнению по данному вопросу.

27 марта 2021, 01:49
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House

Президент США Джо Байден заявил о наличии у него "теорий" насчёт происхождения коронавируса. Озвучивать, однако, свою версию американский лидер отказался до тех пор, пока у неё не найдутся сторонники в научном сообществе.

"У меня есть теории, но я не учёный. Я подожду, пока учёное сообщество не вынесет это суждение", — заявил Байден в ответ на вопрос журналистов о том, какой версии происхождения коронавируса он придерживается.

СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса

СМИ раскрыли первые выводы экспертов ВОЗ об источнике коронавируса

Ранее исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучали происхождение коронавируса в Китае, обнаружили признаки того, что вспышка болезни в Ухани в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Именно в таких условиях надо прививаться": Худрук "Геликон-оперы" рассказал о пункте вакцинации в театре

вчера в 17:28

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

вчера в 18:57

Президент Молдавии попросила Путина прислать "Спутник V"

вчера в 19:51

Россиянам объяснили, как не попасть на крючок мошенников на сайтах знакомств

сегодня в 01:31

Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

сегодня в 01:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1