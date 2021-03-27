Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса
С начала пандемии прошло больше года, но учёные ещё не пришли к единому мнению по данному вопросу.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / The White House
Президент США Джо Байден заявил о наличии у него "теорий" насчёт происхождения коронавируса. Озвучивать, однако, свою версию американский лидер отказался до тех пор, пока у неё не найдутся сторонники в научном сообществе.
"У меня есть теории, но я не учёный. Я подожду, пока учёное сообщество не вынесет это суждение", — заявил Байден в ответ на вопрос журналистов о том, какой версии происхождения коронавируса он придерживается.
Ранее исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые изучали происхождение коронавируса в Китае, обнаружили признаки того, что вспышка болезни в Ухани в декабре 2019 года была намного обширнее, чем предполагалось раньше.
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