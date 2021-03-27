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Категорий: 18

В ВОЗ дали рекомендации привившимся от коронавируса

Медики напомнили, что новые мутации ковида возникают постоянно.

27 марта 2021, 01:58
<p>Фото © ТАСС / EPA / Tamas Vasvari</p>

Фото © ТАСС / EPA / Tamas Vasvari

У Всемирной организации здравоохранения нет точных данных об эффективности каждой из существующих антиковидных вакцин против новых штаммов вируса, поэтому, несмотря на наличие прививки, лучше соблюдать защитные меры. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

"Они (вакцины. — Прим. Лайфа) могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать её кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы", — пояснила она.

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Бельгии

Новую мутацию коронавируса обнаружили в Бельгии

По словам О'Брайен, новые мутации ковида будут возникать постоянно. На основании данных о том, как различные варианты вируса взаимодействуют с вакцинами, производители стараются сделать препараты действенными против множества мутаций.

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. Штамм распространяется с большей скоростью и является более опасным, чем другие. Накануне учёные выяснили, что "британский" коронавирус-мутант увеличивает риск летального исхода на 64%.

Авторы
Юлия Коновалова

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