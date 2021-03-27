У Гузеевой больше, чем у Сябитовой: звёзды раскрыли размеры своих пенсий

Известные российские артисты раскрыли размеры своей пенсии. Суммы не заоблачные, некоторые едва превышают прожиточный минимум, но звёзды сцены продолжают работать и обеспечивать свой комфорт самостоятельно.

Известная сваха, 59-летняя Роза Сябитова, получает около 14 тысяч рублей пенсии, но сама хорошо зарабатывает, имеет брачный бизнес, ведёт программу "Давай поженимся" и планирует продолжать трудовую деятельность.

"Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Перед кем хвалиться? Дети и так знают, что я трудоголик, поэтому буду работать, пока не выживу из ума… Конечно, кто-то живёт на эти деньги, но я привыкла и ценю комфорт", — заявила она "Комсомольской правде".

А вот её коллега, 61-летняя Лариса Гузеева, получает на 30 тысяч больше — за счёт надбавки за звание заслуженной артистки РФ. Такие начисления положены столичным деятелям культуры вне зависимости от того, работают они или нет. В Москве сейчас около тысячи таких пенсионеров.

Благодаря званиям от 45 до 55 тысяч ежемесячно получают Евгений Петросян, Елена Степаненко, Юрий Стоянов, Елена Яковлева, Елена Проклова, Лариса Удовиченко, Ирина Муравьёва, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Розанова и многие другие.

Также приятной надбавкой для деятелей культуры стала выплата за ордена, например "За заслуги перед Отечеством". 22 тысячи к пенсии они будут получать, когда завершат трудовую деятельность. Эта сумма зависит от размера социальной пенсии и постоянно индексируется. Кавалерами ордена являются Инна Чурикова, Никита Михалков, Геннадий Хазанов, Татьяна Доронина, Александр Ширвиндт, Владимир Спиваков.

Ранее финансист объяснила, кому полагается повышенная пенсия. Она выделила две категории таких пенсионеров.

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