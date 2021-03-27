Финансист объяснила, кому полагается повышенная пенсия

В России повышенную пенсию могут получить некоторые категории граждан, например те, кто решил не оформлять её по достижении, ветераны Великой Отечественной войны и труда. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт пояснила, что в РФ есть две системы пенсионного обеспечения — государственное (для военных, госслужащих) и обязательное страхование, на которое могут рассчитывать те, кто работал по трудовому договору и производил отчисления в ПФР.

Последнее подразумевает две категории пенсионеров — те, кто имеет фиксированную часть пенсии, и те, у кого выплаты начисляются с повышенным коэффициентом относительно минимального размера пенсии по старости. По словам профессора, первая категория пенсионеров наиболее многочисленная. Их пенсия зависит от решения работать дольше положенного срока, возраста, состояния здоровья или места работы.

"Так, право на повышенный размер фиксированной части пенсии имеют те, кто решил не оформлять пенсию после наступления официального пенсионного возраста. Например, для тех, кто отсрочил оформление пенсии на пять лет, повышающий коэффициент к фиксированной части составит 1,36, а на 10 лет — 2,11", — пояснила Финогенова в интервью агентству "Прайм".

То же самое касается льготных категорий граждан, но у них размер повышающего коэффициента ниже: при задержке на пять лет — 1,21, на 10 лет — 1,53. Фиксированная часть удваивается для лиц старше 80 лет и инвалидов первой группы. Доплаты положены тем пенсионерам, у кого на иждивении есть нетрудоспособные граждане. Также плюс 25–30% имеют лица со значительным стажем работы в сельской местности или на Крайнем Севере.

Вторая категория — это россияне, представленные к правительственным наградам, званиям, благодарностям министерств, олимпийские чемпионы, народные артисты, ветераны ВОВ и труда, репрессированные граждане, блокадники. Они получают надбавку, эквивалентную 50–200% минимальной пенсии по старости, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, дополнительные деньги положены пенсионерам, имеющим грамоты и благодарности от губернатора, — тогда их финансирует региональный бюджет.

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