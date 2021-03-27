Мужчина протаранил толпу на машине после потери опеки над детьми, пострадало семь человек
Водитель уже задержан и во всём сознался.
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Мужчина протаранил на автомобиле толпу в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара. В результате пострадало по меньшей мере семь человек, сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
"Семь человек были ранены в результате… наезда, который произошёл сегодня днём (26 марта) в Юнкера-де-Энаресе. Четверо из них, женщина и трое мужчин, были доставлены в университетскую больницу", — говорится в сообщении службы в "Твиттере".
По данным агентства EFE, водителя задержали. Он признался, что его действия были сознательными и стали результатом отчаяния от потери опеки над детьми.
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