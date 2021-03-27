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Мужчина протаранил толпу на машине после потери опеки над детьми, пострадало семь человек

Водитель уже задержан и во всём сознался.

27 марта 2021, 00:09
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/eldigitalCLM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EL DIGITAL CLM</a></p>

Фото © EL DIGITAL CLM

Мужчина протаранил на автомобиле толпу в муниципалитете Юнкера-де-Энарес в испанской провинции Гвадалахара. В результате пострадало по меньшей мере семь человек, сообщает служба спасения автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

"Семь человек были ранены в результате… наезда, который произошёл сегодня днём (26 марта) в Юнкера-де-Энаресе. Четверо из них, женщина и трое мужчин, были доставлены в университетскую больницу", — говорится в сообщении службы в "Твиттере".

По данным агентства EFE, водителя задержали. Он признался, что его действия были сознательными и стали результатом отчаяния от потери опеки над детьми.

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А в Дагестане у Нины Церетиловой забрали троих детей и передали их отцу, аргументировав это тем, что у женщины есть татуировки и пирсинг на теле. Такое решение шокировало женщину, и она подала апелляционную жалобу. В этот раз суд встал на сторону матери.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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