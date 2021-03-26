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Посольство РФ ответило польскому дипломату, захотевшему "ослабить" Россию

Дипломаты назвали высказывания Пшилембски воинственными и немного просветили его.

26 марта 2021, 23:52
<p>Фото © Bernd von Jutrczenka / dpa / ТАСС</p>

Фото © Bernd von Jutrczenka / dpa / ТАСС

В Посольстве РФ в Берлине ответили польскому коллеге Анджею Пшилембски, который осудил Германию за позицию по "Северному потоку – 2" и призвал "ослабить" Россию. Посол Польши в ФРГ заявил, что проект позволит Москве "модернизировать армию", поэтому его нужно свернуть.

По словам Пшилембски, поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но "при необходимости бороться готовы бороться с русскими". Российские дипломаты назвали высказывания польского посла воинственными и немного просветили его относительно военного бюджета РФ.

"Такая воинственная риторика и откровенно враждебный тон дипломата вызывают разочарование и недоумение. Похоже, исполнение русских песен и просмотр российских фильмов его ничему не научили", — говорится в заявлении Посольства РФ в Германии.

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Российские дипломаты подчеркнули, что Москва не планирует нападать на кого-либо, а военный бюджет РФ формируется на основе принципа необходимой достаточности для обеспечения надёжной обороноспособности страны. Они также напомнили, что расходы России на армию в 24 раза меньше аналогичных трат стран НАТО. К тому же ударные силы всё дальше на восток продвигают именно страны альянса, отметили в дипмиссии.

Что же касается "Северного потока – 2", в посольстве отметили, что объём поставок российского газа в Европу "определяется прежде всего потребностью стран ЕС". Поэтому закрытие проекта, как того требует польский посол, лишь "перенаправит потоки углеводородов по другим маршрутам", а не сократит их.

Ранее Лайф писал о том, что Аваков рассказал о превосходстве Украины над Польшей.

Авторы
Юлия Коновалова

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