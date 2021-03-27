Россиянам объяснили, как не попасть на крючок мошенников на сайтах знакомств

В основном на сайты знакомств заходят люди, желающие пообщаться, но не исключено и появление мошенников. Чтобы не попасться на их уловки, нужно соблюдать меры предосторожности, аналогичные тем, что и в соцсетях. Об этом рассказал исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев.

Он отметил, что злоумышленники ведут себя довольно типично, самые распространённые — это попрошайки. Следует насторожиться, если человек, с которым только-только состоялось знакомство, начинает жаловаться на свою тяжёлую жизнь.

"Попрошайки составляют порядка 80% всех мошенничеств. У них фейковые профайлы с ненастоящими фотографиями. Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю о том, что заболела бабушка, заболел ребёнок, лишился работы", — объяснил Сергеев в интервью радио Sputnik.

После душещипательного рассказа мошенники просят перевести деньги на карту или на телефон. Аферисты при этом сразу предлагают перейти в какой-либо сторонний мессенджер с сайта знакомств. Последние имеют многоуровневые системы безопасности, которые позволяют выявлять злоумышленников, а вот переписка вне этих ресурсов никак не контролируется — и "потенциальной жертве уже никто не поможет".

Сергеев назвал способы, как быстро разоблачить нечестного пользователя и, вероятно, избавиться от его внимания. По его словам, следует предложить познакомиться подробнее на сайте знакомств. Жулики зачастую не тратят на это время и, если собеседник сразу не клюнул на их удочку, сворачивают общение.

Ещё одна опасность подстерегает тех, кто всё же перешёл к общению в мессенджере. Это неприятный и довольно распространённый вид мошенничества — шантаж. Например, фейковая девушка предлагает жертве обменяться интимными фото и щедро присылает свои.

В ответ она просит отправить снимки, чтобы на них было лицо и узнаваемые детали интерьера. После этого злоумышленники находят в соцсетях круг общения пользователя и угрожают ему разослать его друзьям кадры личного характера. Чтобы этого не произошло, они требуют заплатить им 5–20 тысяч рублей.

Сергеев порекомендовал не рассылать интимные фото случайным знакомым. Если же это произошло, не следует пересылать деньги шантажистам, это уже ни от чего не защитит. Более того, жертвы, которые платят мошенникам, по сути, сами же спонсируют эти нечестные схемы.

Ранее стало известно, что приложение для знакомств Tinder начнёт выявлять абьюзеров и насильников.

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