Скриптонит объявил дату выхода своего нового альбома
Релиз назначен на 30 марта 2021 года.
Фото © Facebook / Skriptonit Скриптонит
Известный казахстанский рэпер Адиль Жалелов, он же Скриптонит, порадовал фанатов, сообщив дату выхода своего нового альбома — "Свистки и бумажки". До долгожданного релиза осталось всего несколько дней.
Альбом "Свистки и бумажки" выйдет 30 марта 2021 года. Вместе с предзаказом пластинки вышел и первый сингл — "Жить, как я живу", его пока можно послушать только на Apple Music. Всего в альбом войдёт 15 треков, их длительность 50 минут.
Месяц назад рэпер показал обложку пластинки, именно тогда и стало известно, что Скриптонит запланировал на март новый релиз, но точная дата оставалась тайной.
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