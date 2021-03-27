Скриптонит объявил дату выхода своего нового альбома

Известный казахстанский рэпер Адиль Жалелов, он же Скриптонит, порадовал фанатов, сообщив дату выхода своего нового альбома — "Свистки и бумажки". До долгожданного релиза осталось всего несколько дней.

Альбом "Свистки и бумажки" выйдет 30 марта 2021 года. Вместе с предзаказом пластинки вышел и первый сингл — "Жить, как я живу", его пока можно послушать только на Apple Music. Всего в альбом войдёт 15 треков, их длительность 50 минут.

Месяц назад рэпер показал обложку пластинки, именно тогда и стало известно, что Скриптонит запланировал на март новый релиз, но точная дата оставалась тайной.

Ранее Лайф писал о том, что в Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом.

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