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Скриптонит объявил дату выхода своего нового альбома

Релиз назначен на 30 марта 2021 года.

27 марта 2021, 01:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/skripi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Skriptonit Скриптонит</a></p>

Фото © Facebook / Skriptonit Скриптонит

Известный казахстанский рэпер Адиль Жалелов, он же Скриптонит, порадовал фанатов, сообщив дату выхода своего нового альбома — "Свистки и бумажки". До долгожданного релиза осталось всего несколько дней.

Альбом "Свистки и бумажки" выйдет 30 марта 2021 года. Вместе с предзаказом пластинки вышел и первый сингл — "Жить, как я живу", его пока можно послушать только на Apple Music. Всего в альбом войдёт 15 треков, их длительность 50 минут.

Месяц назад рэпер показал обложку пластинки, именно тогда и стало известно, что Скриптонит запланировал на март новый релиз, но точная дата оставалась тайной.

Ранее Лайф писал о том, что в Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом.

Авторы
Юлия Коновалова

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