Песков рассказал, когда Путин подаст декларацию о доходах

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля своевременно подадут декларации о доходах за прошлый год, сроки переноситься не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Срок сдачи до 1 апреля. Всё в силе", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Напомним, декларации публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного для их подачи срока. В прошлом году крайняя дата предоставления сведений о доходах была перенесена на 1 августа из-за коронавируса.

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