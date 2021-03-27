Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков рассказал, когда Путин подаст декларацию о доходах

В прошлом году срок подачи сведений был перенесён из-за коронавируса.

27 марта 2021, 00:54
<p>Фото © Официальный сайт Президента России</p>

Фото © Официальный сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля своевременно подадут декларации о доходах за прошлый год, сроки переноситься не будут. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Срок сдачи до 1 апреля. Всё в силе", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год

Стало известно, сколько заработал Путин за 2019 год

Напомним, декларации публикуются в течение 14 рабочих дней со дня истечения установленного для их подачи срока. В прошлом году крайняя дата предоставления сведений о доходах была перенесена на 1 августа из-за коронавируса.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Путь стойкости и мужества": Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

вчера в 21:00

Дональду Трампу временно позволили не передавать налоговые декларации в прокуратуру

1 сентября, 23:34

"Нестандартно и удивительно": Россиянам пообещали аномальное тепло до конца марта

сегодня в 00:40

Россиянам объяснили, как не попасть на крючок мошенников на сайтах знакомств

сегодня в 01:31

Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

сегодня в 01:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1