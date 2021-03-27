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"Нестандартно и удивительно": Россиянам пообещали аномальное тепло до конца марта

Температура будет выше нормы на 2–12 градусов.

27 марта 2021, 00:40

Фото © Pixabay

Аномальное тепло ожидается в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном округах России до конца марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, температура будет выше нормы на 2–12 градусов. В центре аномалии будут чуть меньше, чем на северо-западе. На юге Сибири и Дальнего Востока гораздо теплее положенного по сезону, около 4–8 градусов выше ноля. Во Владивостоке выше плюс 10.

"Это нестандартно и удивительно: температура выше нормы на 7–9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

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В Москве будет теплее нормы на 2–5 градусов, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 6–7 градусов, добавил синоптик.

Ранее метеоролог рассказала, когда в Москве растает весь снег.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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