"Научись у курочек разуму-уму": Белорусская группа рассказала о забракованной песне про зайчишку
Эта музыкальная басня была написана специально — как ответ на недопуск первой композиции.
Кадр из видео YouTube / Галасы ЗМеста
Лидер группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представить Белоруссию на песенном конкурсе Евровидение-2021, Дмитрий Бутаков заявил, что отстранение от участия в конкурсе было ожидаемым, новая песня была "ответом" на ситуацию с предыдущей.
"Это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют", — сказал лидер группы в беседе с РИА "Новости".
Музыкант пояснил, что забракованная композиция для Евровидения была "про зайчика, лисичку, домашних курочек". Эта песня-басня написана специально — как ответ на ситуацию. Лидер группы при этом заметил, что ранее на Евровидении уже были политические песни, поэтому в ситуации с участием Белоруссии в конкурсе в этом году "налицо двойные стандарты".
По его словам, главной целью поездки в Роттердам на конкурс было узнать отношение к своему творчеству со стороны людей, а не борьба за победу. После истории с поездкой на Евровидение число поклонников у группы "кратно увеличилось" и исполнители получают от них поддержку. Несмотря на отстранение от конкурса, своим участием в национальном отборе музыканты довольны, подытожил Бутаков.
Напомним, организаторы Евровидения ранее попросили Белоруссию заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Позже стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении.
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