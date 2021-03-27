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"Научись у курочек разуму-уму": Белорусская группа рассказала о забракованной песне про зайчишку

Эта музыкальная басня была написана специально — как ответ на недопуск первой композиции.

27 марта 2021, 00:35
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzMlv0UM1gCP1P32UxgBbuw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Галасы ЗМеста</a></p>

Кадр из видео YouTube / Галасы ЗМеста

Лидер группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представить Белоруссию на песенном конкурсе Евровидение-2021, Дмитрий Бутаков заявил, что отстранение от участия в конкурсе было ожидаемым, новая песня была "ответом" на ситуацию с предыдущей.

"Это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют", — сказал лидер группы в беседе с РИА "Новости".

Музыкант пояснил, что забракованная композиция для Евровидения была "про зайчика, лисичку, домашних курочек". Эта песня-басня написана специально — как ответ на ситуацию. Лидер группы при этом заметил, что ранее на Евровидении уже были политические песни, поэтому в ситуации с участием Белоруссии в конкурсе в этом году "налицо двойные стандарты".

По его словам, главной целью поездки в Роттердам на конкурс было узнать отношение к своему творчеству со стороны людей, а не борьба за победу. После истории с поездкой на Евровидение число поклонников у группы "кратно увеличилось" и исполнители получают от них поддержку. Несмотря на отстранение от конкурса, своим участием в национальном отборе музыканты довольны, подытожил Бутаков.

"Что нарушили – неведомо": В Белоруссии возмутились отстранением от Евровидения

"Что нарушили – неведомо": В Белоруссии возмутились отстранением от Евровидения

Напомним, организаторы Евровидения ранее попросили Белоруссию заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Позже стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении.

Авторы
Юлия Коновалова

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