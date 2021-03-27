"Научись у курочек разуму-уму": Белорусская группа рассказала о забракованной песне про зайчишку

Лидер группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представить Белоруссию на песенном конкурсе Евровидение-2021, Дмитрий Бутаков заявил, что отстранение от участия в конкурсе было ожидаемым, новая песня была "ответом" на ситуацию с предыдущей.

"Это решение не стало неожиданностью. Сюрприза не получилось, с сюрпризами у них вяло, они в последнее время очень стандартно действуют", — сказал лидер группы в беседе с РИА "Новости".

Музыкант пояснил, что забракованная композиция для Евровидения была "про зайчика, лисичку, домашних курочек". Эта песня-басня написана специально — как ответ на ситуацию. Лидер группы при этом заметил, что ранее на Евровидении уже были политические песни, поэтому в ситуации с участием Белоруссии в конкурсе в этом году "налицо двойные стандарты".

По его словам, главной целью поездки в Роттердам на конкурс было узнать отношение к своему творчеству со стороны людей, а не борьба за победу. После истории с поездкой на Евровидение число поклонников у группы "кратно увеличилось" и исполнители получают от них поддержку. Несмотря на отстранение от конкурса, своим участием в национальном отборе музыканты довольны, подытожил Бутаков.

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