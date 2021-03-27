Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

Гигантский контейнеровоз Ever Given, полностью перекрывший движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели уже 27 марта. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам собеседников издания, попытки освободить судно накануне вечером дали серьёзный результат. Они отмечают, что работы по вызволению контейнеровоза идут хорошо и вскоре застрявшие в пробке порядка 100 судов смогут продолжить движение по морскому пути.

"Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем думали", — сказал один из собеседников газеты.

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Его пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

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