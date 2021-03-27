В Германии назвали три причины для Евросоюза закупить вакцину "Спутник V"

Журналист из Германии Матиас Брюггман в газете Handelsblatt назвал три причины, по которым Евросоюз должен закупить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

Во-первых, закупка, по его мнению, снизила бы напряжённость между странами ЕС и Москвой. Тогда политические союзники России, такие как Левая партия и "Альтернатива для Германии", Марин Ле Пен во Франции и Виктор Орбан в Венгрии, не смогли бы заявлять об антироссийских настроениях в Европе.

"Во-вторых, привиться "Спутником V" захотят многие люди, которые верят Путину больше, чем европейским политикам. Это ускорит формирование остро необходимого коллективного иммунитета. И уже одно это сделает закупку разумным шагом", — сказал Брюггман.

Третей причиной, по словам журналиста, является то, что Россия ещё со времён СССР доказала способность добиться больших научных успехов в медицине. Он привёл в пример ГДР, которая раньше ФРГ справилась с полиомиелитом благодаря советской вакцине. Брюггман назвал главной причиной закупить российскую вакцину то, что в борьбе с пандемией необходимо использовать любые доступные средства.

Ранее издание Politico сообщило, что Германия призвала Еврокомиссию закупить российскую вакцину "Спутник V" на общеевропейском уровне.

Авторы