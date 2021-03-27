Украинцы начали лечиться от коронавируса опасным лекарством для скота

Граждане Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса опасным препаратом для скота. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.

По словам медика, заражённые пользуются лекарством "Ивермектин", которое на Украине применяется для лечения свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Препарат не только употребляют в виде таблеток, но и вводят внутримышечно. И это опасно, предупредила инфекционист.

"Ивермектин американцы в своём протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме", — объяснила Голубовская.

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