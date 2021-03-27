Экс-переводчица Пентагона слила "Хезболлах" имена причастных к убийству Сулеймани

Бывшая переводчица Пентагона Мариам Томпсон признала себя виновной в передаче ливанскому движению "Хезболлах" информации об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

По данным следствия, после убийства Сулеймани к Томпсон, которая работала на одной из баз Пентагона за рубежом, обратился представитель движения и предложил сотрудничество. Переводчица получила доступ к сведениям о тех людях, которые помогли США выследить генерала. К моменту ареста она передала "Хезболлах" данные 10 агентов американской разведки, включая их имена и фотографии, а также отчёты. Томпсон арестовали 27 февраля 2020 года. Ей грозит пожизненное заключение.

Как уже сообщал Лайф, 3 января 2020 года в ходе операции, организованной США, был убит командующий элитным Корпусом стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани. Позже стало известно, что приказ об авиаударе отдавал лично президент США Дональд Трамп. Он назвал генерала террористом номер один и обвинил его в подготовке взрывов в американских посольствах. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

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