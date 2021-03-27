В России создают андроида для работы в открытом космосе
В отличие от "Фёдора", у нового робота не будет ног, только торс.
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В России началась работа над созданием первого отечественного человекоподобного робота для выполнения задач в открытом космосе. В "Роскосмосе" рассказали, что над "Теледроидом" будут трудиться создатели робота "Фёдора" — НПО "Андроидная техника".
"Целевая работа "Теледроид" в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет", — отметили в "Роскосмосе" в беседе с РИА "Новости".
В отличие от "Фёдора", у нового робота не будет ног, только торс. Планируется, что андроид будет перемещаться между модулями МКС на манипуляторе. Некоторые типовые операций он сможет выполнять самостоятельно, но в основном будет работать в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме. Разработать андроида планируется к 2025 году.
Ранее Лайф писал о решении продлить срок эксплуатации МКС до 2028 года.
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