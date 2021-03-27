Останки женщины обнаружили в коллекторе в Иркутске
Полицейские просят граждан помочь в установлении её личности.
В Иркутске 21 марта в коллекторе в районе объездной дороги Ново-Ленино полицейские обнаружили останки женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в субботу, 27 марта.
Эксперты составили прижизненный портрет женщины. Полицейские просят жителей региона помочь установить личность погибшей. Приметы женщины: на вид 45–65 лет, рост 156–163 сантиметра, лицо овальное, спинка носа искривлена вправо, подбородок средней высоты, металлические зубные протезы (коронки).
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Всех, кто узнал женщину, просят позвонить по телефонам: (3952) 21-68-05; 28-05-37, 8-908-779-53-97 или 02 (102 — с мобильного).
Ранее Лайф писал о том, что под Иркутском живодёр расстрелял в упор собаку и протащил её на тросе за машиной.
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