Американский учёный заявил о создании коронавируса в лаборатории

Особенности распространения коронавирусной инфекции указывают на то, что она, вероятно, была создана в лабораторных условиях. Об этом заявил бывший руководитель Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд в интервью телеканала CNN.

"Я всё ещё полагаю, что наиболее вероятной теорией для этого патогена из Ухани является то, что он выбрался из лаборатории. <...> Это моё мнение, но я вирусолог и всю свою жизнь отдал вирусологии. Я не верю, что он каким-то образом передался от летучей мыши человеку и в тот момент стал одним из самых заразных вирусов, которые мы знаем", — сказал эксперт.

По словам Редфилда, в обычных условиях вирус тратит какое-то время, чтобы определить способ, "как стать всё более и более эффективным в плане передачи от человека к человеку", а для данного коронавируса это не было необходимо. При этом телеканал отметил, что учёный не предоставил ни одного доказательства в поддержку своей теории.

Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса. Озвучивать, однако, свою версию американский лидер отказался до тех пор, пока у неё не найдутся сторонники в научном сообществе.

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