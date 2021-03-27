В Туве задержали мужчину, перекинувшего гашиш в колонию с помощью арбалета

В Туве полицейские задержали 23-летнего жителя Ак-Довурака, который переправлял наркотики в исправительную колонию № 1 в Кызыле с помощью арбалета. Отмечается, что инцидент произошёл ещё в конце февраля.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, на территории учреждения впоследствии были найдены болты с прикреплёнными свёртками, в которых находилось более 70 грамм гашиша. Однако стрелок не смог оказаться незамеченным — его действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он после обстрела колонии покидает место преступления на внедорожнике.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет", — отмечается в сообщении.

Во время допроса мужчина признался, что планировал передать наркотики заключённым. Также выяснилось, что он уже был ранее судим за изготовление и незаконный оборот наркотиков. Как уточнили в МВД, теперь "курьер" находится под стражей, расследование инцидента продолжается.

А ранее Лайф писал, что ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. У злоумышленников было изъято 40 килограммов запрещённых веществ.

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