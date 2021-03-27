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В Туве задержали мужчину, перекинувшего гашиш в колонию с помощью арбалета

Теперь "курьеру" грозит до 20 лет тюрьмы.

27 марта 2021, 06:41
<p>Фото © <a href="https://17.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД России</a></p>

Фото © МВД России

В Туве полицейские задержали 23-летнего жителя Ак-Довурака, который переправлял наркотики в исправительную колонию № 1 в Кызыле с помощью арбалета. Отмечается, что инцидент произошёл ещё в конце февраля.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, на территории учреждения впоследствии были найдены болты с прикреплёнными свёртками, в которых находилось более 70 грамм гашиша. Однако стрелок не смог оказаться незамеченным — его действия были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как он после обстрела колонии покидает место преступления на внедорожнике.

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"По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет", — отмечается в сообщении.

Во время допроса мужчина признался, что планировал передать наркотики заключённым. Также выяснилось, что он уже был ранее судим за изготовление и незаконный оборот наркотиков. Как уточнили в МВД, теперь "курьер" находится под стражей, расследование инцидента продолжается.

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А ранее Лайф писал, что ФСБ в Подмосковье накрыла лабораторию по производству синтетических наркотиков. У злоумышленников было изъято 40 килограммов запрещённых веществ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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