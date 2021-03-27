В Подмосковье врачи спасли мальчика, случайно выпившего растворитель

Врачи Химкинской областной больницы вылечили мальчика, который выпил растворитель. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

"Бригада скорой помощи оперативно прибыла на вызов к ребёнку с признаками химического отравления. Фельдшеры провели все необходимые медицинские манипуляции по пути в больницу", — отмечается в сообщении.

В больницу малыш поступил уже с промытым желудком, но его состояние всё ещё было тяжёлым. Как уточняется, изначально медики ликвидировали интоксикацию организма, а затем приступили к реанимационным мероприятиям. Однако ситуацию усложняла асептическая немикробная пневмония, которая появилась у ребёнка на третьи сутки.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности мальчик провёл в реанимации пять дней. Маленький пациент постепенно пошёл на поправку и вскоре был выписан из больницы. В свою очередь медики напомнили родителям о том, что следует хранить бытовую химию и другие опасные предметы в недоступных для детей местах.

А ранее Лайф писал, что в подмосковном Пушкино трёхлетний ребёнок попал в больницу с болями в животе. Рентген показал, что у мальчика в кишечнике находятся два десятка магнитов.

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