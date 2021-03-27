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Овечкин сделал очередной дубль и признан первой звездой дня в НХЛ

Ови ещё на два шага приблизился к Уэйну Гретцки.

27 марта 2021, 07:30
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче против "Нью-Джерси Девилз" Ови оформил дубль и помог столичным одержать победу со счётом 4:0.

Россиянин вывел "Вашингтон" вперёд на шестой минуте встречи, а поддержал Овечкина его соотечественник Евгений Кузнецов, поучаствовавший в обоих голах Алекса и записавший на своё имя две голевые передачи.

Далее Никлас Бекстрём (12') и Конор Шири (48') развили успех столичных. Подвёл же итог встречи Александр Овечкин, за три минуты до финальной сирены сделавший счёт 4:0.

Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов, для которого этот "сухарь" стал первым в нынешнем сезоне, отразил все 24 броска и удостоился звания третьей звезды игрового дня.

Для Овечкина эти голы стали 722-м и 723-м за время выступления в НХЛ. Россиянин занимает шестое место среди величайших снайперов лиги, отставая на восемь шайб от идущего пятым канадца Марселя Дионна. Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (894 гола).

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" — "Нью-Джерси" — 4:0 (2:0; 0:0; 2:0)

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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