"Ракета", "императрица" и "королева": как наши фигуристки сотворили чудо в Стокгольме

Сильные соперницы, тяжелейший коронавирусный год, напрягающие ограничения, отсутствие флага и гимна... Кажется, на этом чемпионате мира в Стокгольме сошлись буквально все отягчающие обстоятельства — всё как в голливудском кино. Тем приятнее, что и конец этого блокбастера получился счастливым: три русские фигуристки стоят на пьедестале почёта и плачут под музыку Чайковского. Это ли не чудо? Но оно случилось в реальности!

В последние годы мы уже успели привыкнуть к тому, что сильнее наших фигуристок во всём мире просто нет. И это действительно так: одна только школа Этери Тутберидзе уже круче всех европейских стран, вместе взятых, а ведь есть ещё и другие академии. Но представляете, какая штука: никогда за всю историю наши спортсменки не занимали весь пьедестал чемпионата мира. Никогда. А сегодня это случилось! Саша Трусова, Лиза Туктамышева и Аня Щербакова — девчонки, из-за которых сегодня от счастья плакала вся Россия.

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Этот невероятный триумф воспринимался бы более спокойно, если бы всё к нему и вело. Но нет же! Во-первых, год без больших турниров. Во-вторых, проблемы на тренировках уже здесь, в Стокгольме. Тем ценнее эта победа. Не благодаря, а вопреки. Как же это по-нашему, по-русски.

Шокирующая бронза "русской ракеты"

Короткая программа Саши Трусовой в Стокгольме настолько не удалась, что она откатилась на очень непривычное для себя 12-е место. Это вообще худшее выступление "русской ракеты" за всю её недолгую карьеру. Все понимали, что в произвольной она может серьёзно отыграться, ведь её контент всё ещё самый сложный в мире. Но понятно было и другое: такое падение — сильнейший психологический удар для юной фигуристки, которая по потенциалу уже давно лучшая в мире, но всё никак не может это доказать.

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Оставалось только одно — идти ва-банк. Саша давно об этом мечтала, но тренерский штаб Тутберидзе пытался сдерживать — ради её же блага. Трусовой это надоело, и она ушла к более лояльному Плющенко, который никаких ограничений своей подопечной делать не стал. И вот результат: пять (!) четверных прыжков на чемпионате мира! Ещё пару лет назад о таком вообще никто не мог даже помыслить, ведь максимум для женщин заканчивался тройными. Но Трусову за то и прозвали "ракетой" — когда хочет, она улетает в космос.

🥉 What a comeback! Alexandra Trusova goes for five quads and a huge technical score to win the Free Skating and rise to win the bronze medal overall in the Ladies at the ISU World Figure Skating Championships!https://t.co/EHQ5QIBqGa#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/n2irlMuMmn — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 26, 2021

Да, из пяти удачными оказались только три квада, но даже этого хватило, чтобы сделать абсолютно невероятный камбэк — с двенадцатого места на третье. Даже несмотря на провал иностранных соперниц, это всё равно самая счастливая бронза для Саши. На такую фантасмагорию способна только она одна.

Эпичный камбэк "императрицы"

Но есть вещи, которыми не может похвастаться даже Саша Трусова. Ведь для неё это был дебютный чемпионат мира. А вот Елизавета Туктамышева вернулась на мировое первенство спустя шесть лет! Только вдумайтесь: за это время Алина Загитова успела начать карьеру, выиграть все медали и уйти в шоу-бизнес, а Лиза до сих пор остаётся в строю! Она сказала, что приехала на этот чемпионат кайфовать, а в итоге дико кайфанули все мы: её серебряная медаль — это что-то невероятное.

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

"Императрица" за свою долгую карьеру пережила многое. Это и яркий дебют, победы над опытными соперницами в совсем нежном возрасте, тяжелейший пубертат, потеря тройного акселя, пролёт мимо двух Олимпиад и триумфальное возвращение в элиту мирового фигурного катания. Пока её ровесницы, с которыми она сражалась на льду, выходят замуж и рожают детей, эта глазовская красотка продолжает заставлять весь мир склоняться к её ногам.

🥈 How does it feel to know that you have won a World medal? Like THIS! Elizaveta Tuktamysheva is the silver medalist at the ISU World Figure Skating Championships!



Final results: https://t.co/ytviZVp9FJ#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/bC5i05xY1c — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 26, 2021

На этот чемпионат мира она вообще могла не попасть. Ведь если Щербакова и Трусова отобрались на турнир по итогам чемпионата России, то Туктамышевой пришлось доказывать свою состоятельность в финале Кубка России. И она это сделала. В честной борьбе опередила действующую чемпионку Европы Алёну Косторную и буквально выгрызла себе билеты в Стокгольм. Тот самый Стокгольм, где в 2015 году она стала чемпионкой Европы. Если нынешние 17-летние девчонки через шесть лет будут продолжать приносить нашей стране медали, мы будем восхищаться и ими. Но пока такая фигуристка у нас одна — "императрица" Елизавета.

Выстраданное золото "королевы"

Трусова — просто "ракета", ну что за взлёт! Туктамышева — настоящая "императрица", ну кто ещё может так долго править! Но при всём уважении "королева" сегодня одна — это Аня Щербакова! Её золото заслужено на тысячу процентов, но при этом покрыто кровью и потом, а потому только ценнее.

Щербакова долгое время была в тени своих звёздных подруг по группе Тутберидзе. И пока весь мир восхищался завораживающим скольжением Косторной и сумасшедшими прыжками Трусовой, Аня долго и упорно работала, в итоге совместив всё и то, и другое. За год до выхода на взрослый уровень она сломала ногу, и эта ужасная травма вообще могла поставить крест на её карьере фигуристки. Но эта обаятельная девчонка всегда отличалась нечеловеческим трудолюбием, которое и привело её к головокружительному успеху.

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Было непросто, но Аня не только вернулась на свой уровень, а стала ещё круче: выучила четверные прыжки и начала выигрывать турнир за турниром. К своим 17-ти годам она уже трёхкратная чемпионка России, а этот турнир, как мы знаем, выиграть даже сложнее, чем мировое первенство. Но теперь в активе Щербаковой есть и то, и другое. К этому чемпионату мира она тоже подходила тяжело: все уговаривали её сняться с чемпионата России из-за последствий коронавируса, но она не просто не снялась, а выиграла! Победа в Челябинске действительно была "на разрыв аорты", но в Стокгольме случилось не меньшее чудо. На тренировках прыжки откровенно не шли, иностранные фигуристы давили своими едкими высказываниями про "болезненный вид", да и пубертат в самом разгаре – не будем забывать. Но именно это и отличает великих – умение побеждать не только когда всё за тебя, а даже когда и против.

🏆 Anna Shcherbakova is the new World Champion in the Ladies at the ISU World Figure Skating Championships!



Final results: https://t.co/ytviZVp9FJ#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/XFd9FxJt2O — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 26, 2021

Про неудачу главной конкурентки россиянок Рики Кихиры даже говорить не хочется, но надо. Просто чтобы не забывать, что у нас всё ещё есть сильная соперница, которую теперь стоит бояться ещё больше, ведь раненый зверь опасен вдвойне. Но об этом мы подумаем позже. Сейчас – празднуем! Вы можете забрать у нас флаг и гимн, но мы заберём у вас все медали: золото, серебро и бронзу. Запомните, Россию не сломить!

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