Джигана снова понесло не туда: зачем рэперу настоящий бой с Александром Емельяненко

Точной даты и места проведения планируемого боя пока нет. По некоторым данным, эта схватка может состояться уже в мае, а её локацией с большой долей вероятности станет "Бойцовский клуб "Рен-ТВ", с недавних пор принявшийся за организацию боёв между блогерами и профессиональными атлетами.

Вся эта история началась именно с Александра Емельяненко. В ноябре 2019 года АЕ вышел на ринг против экс-стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав силача в первом раунде. После этой победы в деле 39-летнего бойца видели лишь раз. 24 июля прошлого года Емельяненко провёл бой по правилам ММА против природного средневеса Магомеда Исмаилова. К своему сожалению, АЕ выглядел в этой битве словно мальчик для битья, позволив Лысому Хищнику стать звездой российского ММА.

После этого фиаско представитель знаменитого бойцовского клана исчез с радаров, а появившись в конце февраля, откровенно шокировал своим видом… Тучный, с огромным пузом и еле передвигающимися ногами, Емельяненко походил на больного человека. Но, как оказалось, этот человек завязывать с боями пока не собирается и "готов бить любого за деньги". Возвращение Александра, естественно, образовало огромную очередь из желающих разделить с ним ринг. АЕ бросают вызов подраться по правилам ММА, профессионального бокса и кулачных боёв на голых кулаках.

Из множества предложений самым интересным для знаменитого бойца оказался почему-то боксёрский вызов 35-летнего рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного под сценическим псевдонимом Джиган. Артист позиционирует себя ярым зожником и спортсменом, регулярно посещающим зал между записью своих треков. Согласно "Википедии", Джиган с семи лет занимается кикбоксингом, боксом и муай-тай, являясь мастером спорта Украины. Также страстью рэпера является бодибилдинг, о чём свидетельствует победа на турнире по версии IFBB в Молдавии в 2014 году.

С недавних пор в "Ютубе" стали появляться ролики с записью спаррингов Дениса с более-менее известными атлетами. К примеру, такими как Денис Курданов по прозвищу Моряк и Артём Тарасов, который стал знаменитым после скандального боя с Вячеславом Дациком и недавнего "беззубого" выступления против всё того же Михаила Кокляева.

На этих видео Джиган выглядит более-менее как профессиональный боец: бьёт руками, ногами, защищается, дышит по три раунда. Но если проецировать тренировочные бои артиста на реальный ринг против Александра Емельяненко, то иллюзий у поклонников его творчества не должно быть никаких. Исходя из записей, самым опасным оружием из бойцовского арсенала хип-хоп-исполнителя является хай-кик. Денис действительно неплохо пробивает удары ногами, но в боксе, как известно, такие удары запрещены. Если оценивать боксёрскую мощь Джигана, то здесь всё гораздо печальнее. Рэпер преимущественно выбрасывает одиночные удары, которые, впрочем, видны издалека. Никакой серийной работы и внятной защиты. Отдельного внимания заслуживает скорость передвижения, работа певца на ногах. Из-за огромного мышечного корсета Денис перемещается по рингу очень медленно, тяжело… Конечно же, нельзя Джигана судить строго и только лишь по данным видео, но, с другой стороны, даже неподготовленный Емельяненко должен победить такого соперника, как говорится, одной левой.

Можно рассуждать и на тему всемирных заговоров и договорных поединков. Естественно, что Джиган в бою с АЕ ничем не рискует (кроме своего здоровья). Проиграть профессиональному бойцу в честном поединке абсолютно не зазорно, но рэпер не похож на человека, которому интересен сам процесс, а не результат. Если этот бой действительно состоится, то ждать его исходом необходимо именно победу… артиста. Как это произойдёт и почему — другой вопрос. Возможно, звёзды так сойдутся или Емельяненко войдёт в ринг пьяным, растренированным и абсолютно демотивированным. Но почему-то есть стойкое ощущение, что Денис должен победить. Иначе зачем всё это?

А что будет с Емельяненко после этого?