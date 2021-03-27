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Лётные испытания космической системы "Арктика-М" завершат к концу 2024 года

В то же время запуск аппарата "Арктика-М" № 2 назначен на 2023 год.

27 марта 2021, 07:42
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Лётные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" планируется завершить в конце 2024 года. Об этом в интервью журналу "Русский космос" заявил главный конструктор по проекту "Арктика" НПО имени С.А. Лавочкина Анатолий Крайнов.

"Завершить лётные испытания высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в целом планируется в конце 2024 года", — сказал Крайнов.

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Также главный конструктор указал, что запуск аппарата "Арктика-М" № 2 назначен на 2023 год.

Напомним, что первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля этого года. Его доставила ракета-носитель "Союз-2.1б". Минимально высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система "Арктика-М" должна включать в себя два таких аппарата, которые обеспечат круглосуточный погодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также бесперебойную связь.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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