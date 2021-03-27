Лётные испытания космической системы "Арктика-М" завершат к концу 2024 года

Лётные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" планируется завершить в конце 2024 года. Об этом в интервью журналу "Русский космос" заявил главный конструктор по проекту "Арктика" НПО имени С.А. Лавочкина Анатолий Крайнов.

"Завершить лётные испытания высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в целом планируется в конце 2024 года", — сказал Крайнов.

Также главный конструктор указал, что запуск аппарата "Арктика-М" № 2 назначен на 2023 год.

Авторы