Лётные испытания космической системы "Арктика-М" завершат к концу 2024 года
В то же время запуск аппарата "Арктика-М" № 2 назначен на 2023 год.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Лётные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" планируется завершить в конце 2024 года. Об этом в интервью журналу "Русский космос" заявил главный конструктор по проекту "Арктика" НПО имени С.А. Лавочкина Анатолий Крайнов.
"Завершить лётные испытания высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в целом планируется в конце 2024 года", — сказал Крайнов.
Также главный конструктор указал, что запуск аппарата "Арктика-М" № 2 назначен на 2023 год.
Напомним, что первый спутник "Арктика-М" был запущен с космодрома Байконур 28 февраля этого года. Его доставила ракета-носитель "Союз-2.1б". Минимально высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система "Арктика-М" должна включать в себя два таких аппарата, которые обеспечат круглосуточный погодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также бесперебойную связь.
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