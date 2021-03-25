Охота за секретным космопланом: зачем Россия создаёт наследника "Спирали" и "Бурана"

Пока все данные о новом орбитальном самолёте засекречены. Известно лишь, что в основу новой машины будут заложены решения совершенных орбитальных кораблей времён холодной войны. Новый ракетоплан сможет конкурировать с американским X-37B и будет способен выполнять те же задачи на орбите.

Всё новое — хорошо модернизированное старое

В СССР существовало сразу две программы развития орбитальных самолётов: "Спираль" и "Энергия" — "Буран". Первая находилась в завершающей стадии ещё в конце 70-х, но была закрыта из-за ставки на "Буран", который посчитали более перспективным. Но и его постигла та же участь с распадом Союза. Но от машин подобного типа отказались исключительно в России. Cкопировать советские решения американцы пытались ещё в 60-х, но тогда им не хватило опыта и времени. Работы над орбитальными самолётами, несмотря на неудачи, сворачивать не стали и через 20 лет — на базе советских решений построили сразу две уникальные машины. Первая — орбитальный мини-шаттл X-37, построенный фирмой Boeing. Второй — космический челнок Dream Chaser. Последний — практически точная копия советского ракетоплана "Спираль".

В России идею создания беспилотников для работы на орбите долгое время отрицали. Возможность заниматься такой техникой в России была, но особой потребности в ней не ощущалось. Люди в космосе могли закрыть все потребности военных. После полёта и начала эксплуатации беспилотника X-37B полная ясность наконец наступила — беспилотная техника может и должна использоваться для разведывательных целей, в которые, помимо прочего, входит и мониторинг космического пространства.

Чуть больше, чуть шире, но зачем?

Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Главную ошибку слепого копирования западной технологии в СССР хорошо помнят. Корабль "Буран" и сверхтяжёлая ракета "Энергия", ставшие гордостью советской науки и технологий, создавались без чёткой цели и понимания того, где и каким образом придётся применять такое оружие. Но с инженерной точки зрения проект был реализован блестяще: "Буран" спроектировали чуть крупнее, чуть выше и чуть шире американского Space Shuttle. Небольшие изменения конструкции позволяли поднимать на орбиту и возвращать на Землю гораздо больше полезного груза. Разрабатываемый НПО "Молния" орбитальный беспилотный самолёт, вероятнее всего, будет создаваться по тому же принципу.

Генеральный директор НПО "Молния" Ольга Соколова уже заявила, что разработчик космического корабля "Буран" будет создавать гражданский корабль, который может быть востребован у коммерческих структур. Но в этом заявлении прослеживается небольшая странность. Инженер-ракетостроитель Андрей Булычёв пояснил: для дешёвого и быстрого вывода спутников на орбиту есть лёгкие и сверхлёгкие ракеты, а сведение с орбиты любых объектов можно объяснить только военными задачами.

Здесь всё упирается в стоимость вывода полезной нагрузки. Зачем грузить спутник сначала в космоплан, а затем ставить всё это в ракету, когда можно в головной обтекатель ракеты-носителя установить больше полезной нагрузки? Даже для запуска военных спутников не нужно ничего усложнять — закинули в грузовой отсек и запустили на орбиту. Сведение с орбиты любых объектов — это вообще отдельная тема. С инженерной точки зрения здесь ничего сложного, но опять же — зачем? Если спутник отслужил своё, его либо сжигают в плотных слоях атмосферы, либо отводят на орбиту захоронения. Сведение с орбиты таких объектов отрабатывали только для шаттлов и "Бурана". Андрей Булычёв Инженер-ракетостроитель

Как это будет летать?

Новый мини-"Буран" изначально проектируется небольшим. Его масса, скорее всего, будет примерно такой же, как у нового БПЛА "Альтиус-РУ" — до семи тонн. С таким показателем он идеально вписывается в характеристики ракеты "Союз", способной вывести на низкую опорную орбиту как раз... семь тонн. Перспективные российские ракеты, например "Амур-СПГ", смогут выводить до двух таких кораблей за один пуск.

Популяризатор космонавтики, историк и писатель Антон Первушин считает, что мини-"Буран" создают с прицелом на "двойные технологии".

Существует огромный научно-технический задел. Жалко его выбрасывать на свалку истории. В принципе, есть и обоснования для возвращения к автоматическим космическим системам. Новый проект можно приспособить под туризм, снабжение орбитальной станции и... для решения военных задач Антон Первушин Популяризатор космонавтики, историк

Кроме того, мини-"Буран" может оказаться значительно дешевле полноразмерного орбитального самолёта. На создание "Бурана" в своё время потратили 16,5 млрд советских рублей — почти триллион в современных рублях. Беспилотные корабли могут обойтись примерно в 50 раз дешевле. Хорошим примером в этом смысле является американский X-37B, который построили только для того, чтобы иметь доступ на орбиту и возможность присматривать за околоземным пространством в любое время.

"Буран" в монтажно-заправочном корпусе космодрома Байконур. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Эффективность корабля оценили ещё в 2016 году. Тогда эксперты и бывшие американские военные заявили, что X-37B нужен для быстрого уничтожения спутниковой группировки, и в перспективе его применение на орбите может оказаться дешевле, чем использование для тех же целей противоспутниковых ракет.

Десять таких кораблей на орбите, по словам экспертов, будут способны в автоматическом режиме собрать первые блоки орбитальной станции и смогут... уничтожить любой объект, если возникнет такая необходимость. О боевых возможностях перспективного корабля не сообщают официально, однако эксперты полагают, что опционально такой корабль можно оснастить не только мощным манипулятором, способным "порвать" корпус любого объекта на орбите, но и ракетами "космос — космос". Отправиться в первый полёт новая машина может в ближайшие пять лет — дедлайн по запуску намечен на 2026 год.

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