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В России за сутки вновь выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

За 24 часа побороть болезнь смогло свыше 10 тысяч человек.

27 марта 2021, 08:03

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 8885 человек, при этом 11,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+1551), Санкт-Петербурге (+749), Подмосковье (+586), Нижегородской (+328) и Ростовской (+244) областях.

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При этом за сутки полностью выздоровело 10 337 человек, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 4 130 498. За всё время в России зарегистрировали 4 510 744 случая коронавируса, зафиксировали 97 404 летальных исхода, из которых 387 — за последние 24 часа.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации привившимся от коронавируса. Медики напомнили, что новые мутации ковида возникают постоянно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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