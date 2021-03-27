В России за сутки вновь выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
За 24 часа побороть болезнь смогло свыше 10 тысяч человек.
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В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 8885 человек, при этом 11,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.
Наибольшее число новых случаев зафиксировали в Москве (+1551), Санкт-Петербурге (+749), Подмосковье (+586), Нижегородской (+328) и Ростовской (+244) областях.
При этом за сутки полностью выздоровело 10 337 человек, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 4 130 498. За всё время в России зарегистрировали 4 510 744 случая коронавируса, зафиксировали 97 404 летальных исхода, из которых 387 — за последние 24 часа.
Ранее в ВОЗ дали рекомендации привившимся от коронавируса. Медики напомнили, что новые мутации ковида возникают постоянно.
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