Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Украины на должность судьи

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи. Информация об этом появилась на официальном сайте офиса главы государства.

Отмечается, что это решение было принято с целью "обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности". К слову, Тупицкий занимал пост судьи КС с 14 мая 2013 года. Вместе с тем, новым указом лидера Незалежной отменяется и назначение ещё одного судьи КС — Александра Касминина. Он также находился на этом посту с 2013 года.

Ранее Зеленский отстранял Тупицкого от должности на два месяца. Главу КС, которого президент призывал снять полномочия, подозревали в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний.

Как уже писал Лайф, проблемы вокруг Конституционного суда Украины начались после скандального постановления об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В частности, помимо отмены наказания за сокрытие доходов суд лишил Национальное антикоррупционное бюро ряда полномочий, в числе которых — проверка деклараций чиновников и выявление конфликта интересов у кандидатов на руководящие должности. После этого Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки госпереворота.

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