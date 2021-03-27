Японцев восхитили кадры учений российских ракетоносцев в Арктике

Обнародованные Министерством обороны России кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике стали самой популярной темой на странице японского телеканала NHK в "Твиттере".

Так, за минувшие несколько часов данная новость набрала наибольшее количество просмотров. Отметим, что запись ретвитнули свыше 450 раз и лайкнули более 700 раз. Под ней также оставили многочисленные комментарии.