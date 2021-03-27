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Японцев восхитили кадры учений российских ракетоносцев в Арктике

Впервые в истории ВМФ РФ было выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок.

27 марта 2021, 08:31
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Обнародованные Министерством обороны России кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике стали самой популярной темой на странице японского телеканала NHK в "Твиттере".

Так, за минувшие несколько часов данная новость набрала наибольшее количество просмотров. Отметим, что запись ретвитнули свыше 450 раз и лайкнули более 700 раз. Под ней также оставили многочисленные комментарии.

СМИ: Все российские атомные подлодки вооружат новыми ракетами

СМИ: Все российские атомные подлодки вооружат новыми ракетами

Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Как стало известно позднее, синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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