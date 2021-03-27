Японцев восхитили кадры учений российских ракетоносцев в Арктике
Впервые в истории ВМФ РФ было выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок.
Фото © Минобороны РФ
ロシア軍は、巨大な原子力潜水艦が北極海の厚い氷を割って浮上する特殊な訓練の様子を公開し、アメリカや中国などが北極圏の開発に関心を抱くなか、ロシア軍の存在感を示すねらいがあるとみられます。https://t.co/J0JYpQHTev#nhk_video pic.twitter.com/51cJRRJodJ— NHKニュース (@nhk_news) March 27, 2021
Обнародованные Министерством обороны России кадры учений российских атомных ракетоносцев в Арктике стали самой популярной темой на странице японского телеканала NHK в "Твиттере".
Так, за минувшие несколько часов данная новость набрала наибольшее количество просмотров. Отметим, что запись ретвитнули свыше 450 раз и лайкнули более 700 раз. Под ней также оставили многочисленные комментарии.
Напомним, 26 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах арктической экспедиции "Умка-2021". В ходе неё впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров. Как стало известно позднее, синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон.
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