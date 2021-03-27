Малышева назвала продукты, снижающие эффективность вакцинации от коронавируса
Из-за их употребления могут усиливаться побочные реакции организма на препарат.
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Врач и телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово!" на Первом канале перечислила продукты питания, которые могут снизить эффективность вакцинации от коронавируса.
Так, медик подчеркнула, что наиболее пагубный эффект оказывает алкоголь, поэтому его следует исключить (даже в небольших дозах) как перед прививкой, так и в течение трёх-пяти дней после неё.
Также Малышева посоветовала временно убрать из рациона продукты, которые усиливают аллергические реакции. Это копчёности, сыры с плесенью, шоколад, клубника и цитрусовые. Врач отметила, что из-за их употребления иммунный ответ организма на введённый препарат может оказаться избыточным.
"Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются", — сказала Малышева, уточнив, что особенно важно отказаться от такой пищи аллергикам, а также людям, страдающим астмой и атопическим дерматитом.
А ранее Елена Малышева назвала пять "смертельных привычек" для кожи, перечёркивающих даже самый лучший уход. Особое внимание, по мнению врача, следует уделить полному очищению лица от макияжа перед сном.
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