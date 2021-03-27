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Малышева назвала продукты, снижающие эффективность вакцинации от коронавируса

Из-за их употребления могут усиливаться побочные реакции организма на препарат.

27 марта 2021, 08:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово!" на Первом канале перечислила продукты питания, которые могут снизить эффективность вакцинации от коронавируса.

Так, медик подчеркнула, что наиболее пагубный эффект оказывает алкоголь, поэтому его следует исключить (даже в небольших дозах) как перед прививкой, так и в течение трёх-пяти дней после неё.

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Также Малышева посоветовала временно убрать из рациона продукты, которые усиливают аллергические реакции. Это копчёности, сыры с плесенью, шоколад, клубника и цитрусовые. Врач отметила, что из-за их употребления иммунный ответ организма на введённый препарат может оказаться избыточным.

"Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются", — сказала Малышева, уточнив, что особенно важно отказаться от такой пищи аллергикам, а также людям, страдающим астмой и атопическим дерматитом.

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А ранее Елена Малышева назвала пять "смертельных привычек" для кожи, перечёркивающих даже самый лучший уход. Особое внимание, по мнению врача, следует уделить полному очищению лица от макияжа перед сном.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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