"Жена довела": Звезда фильма "Ты у меня одна" Горонок попал в больницу с инфарктом

Российский актёр Марк Горонок доставлен в одну из больниц Москвы с обширным инфарктом. На данный момент его состояние врачи оценивают как тяжёлое, пишет Starhit.

"Есть ничего не могу, правая рука не работает. Жена довела своими сообщениями, всё плохо. Она мне не звонила. Врачи сказали, что если ещё один такой же приступ, то всё", — поделился 47-летний артист.

Как рассказал сам Горонок, проблемы со здоровьем у него начались из-за постоянных нервов и стресса, поскольку в последнее время он часто ссорится с супругой Анной. Женщина публично заявила, что Марк якобы врал о смерти дочери ради алкоголя. Сам актёр все обвинения отрицает и говорит, что жена "смешала его с грязью". Также артист переживает за здоровье своей матери, которая после аварии перенесла несколько операций, но так и не поправилась.

Напомним, осенью 2019 года Горонок вместе с матерью попал в серьёзное ДТП на Киевском шоссе. Уже в больнице актёру диагностировали двойной перелом руки, сильный ушиб головы, а его матери — перелом таза.

А ранее телеведущая Лера Кудрявцева, которая была экстренно госпитализирована прямо со съёмочной площадки, выписалась из больницы и рассказала об окровавленном госте, проникшем в её палату. Она отметила, что мужчина был не в себе.

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