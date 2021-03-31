"Бой вёл очень грамотно": Депутат Хинштейн рассказал, сколько мог вести сопротивление мытищинский стрелок

Мытищинский стрелок Владимир Барданов был хорошо подготовлен к бою: во всех комнатах у него были заранее разложенные арсеналы, то есть, отступая, он отстреливался. Об этом рассказал Лайфу депутат Госдумы Александр Хинштейн.

При этом Барданов мог удерживать оборону до суток, считает парламентарий.

“Надо понимать, что арсеналом, найденным у него, можно вооружить даже не взвод, а роту. Счёт его боеприпасов идёт даже не на десятки, а на сотни, были даже противотанковые мины", — рассказал депутат.

Также Хинштейн дал оценку качества операции, проведённой силовиками. По его словам, главная задача спецназа — это безопасность. Прежде чем начинать штурм дома, который построен как крепость, бойцы действовали по плану: сначала вывели из дома семью злоумышленника, эвакуировали жителей близлежащих домов, долго вели переговоры. После этого начался бой, Барданова загнали с первого этажа на второй, он заминировал лестницу, отстреливался из своего многочисленного оружия, закидывал бойцов гранатами.

"Им было использовано не менее 20 боевых гранат. Всё это время с ним пытались продолжать какой-то переговорный процесс, периодически прекращая стрельбу и призывая сдаться. Уже после того как дом загорелся в результате взрыва гранат, которые он бросал, ему также предлагалось покинуть дом, гарантировалась жизнь, но он опять же от этого отказался, и тогда СОБР уже вынужден был из объятого пламенем и дымом дома уходить", — рассказал депутат.

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