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"Бой вёл очень грамотно": Депутат Хинштейн рассказал, сколько мог вести сопротивление мытищинский стрелок

Также парламентарий оценил операцию силовиков.

31 марта 2021, 14:36
<p>Арсенал Барданова. Фото © Телеграм-канал / <a href="https://t.me/Hinshtein/213" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Хинштейн</a></p>

Арсенал Барданова. Фото © Телеграм-канал / Александр Хинштейн

Мытищинский стрелок Владимир Барданов был хорошо подготовлен к бою: во всех комнатах у него были заранее разложенные арсеналы, то есть, отступая, он отстреливался. Об этом рассказал Лайфу депутат Госдумы Александр Хинштейн.

При этом Барданов мог удерживать оборону до суток, считает парламентарий.

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“Надо понимать, что арсеналом, найденным у него, можно вооружить даже не взвод, а роту. Счёт его боеприпасов идёт даже не на десятки, а на сотни, были даже противотанковые мины", — рассказал депутат.

Также Хинштейн дал оценку качества операции, проведённой силовиками. По его словам, главная задача спецназа — это безопасность. Прежде чем начинать штурм дома, который построен как крепость, бойцы действовали по плану: сначала вывели из дома семью злоумышленника, эвакуировали жителей близлежащих домов, долго вели переговоры. После этого начался бой, Барданова загнали с первого этажа на второй, он заминировал лестницу, отстреливался из своего многочисленного оружия, закидывал бойцов гранатами.

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"Им было использовано не менее 20 боевых гранат. Всё это время с ним пытались продолжать какой-то переговорный процесс, периодически прекращая стрельбу и призывая сдаться. Уже после того как дом загорелся в результате взрыва гранат, которые он бросал, ему также предлагалось покинуть дом, гарантировалась жизнь, но он опять же от этого отказался, и тогда СОБР уже вынужден был из объятого пламенем и дымом дома уходить", рассказал депутат.

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"Просто маньяк": Военный обозреватель оценил арсенал мытищинского стрелка

Напомним, 30 марта в элитном посёлке Новые Вешки в Мытищах раздались выстрелы. 61-летний мужчина открыл огонь и даже пустил в ход гранаты, когда к нему с обыском нагрянули полицейские. Он держал оборону до позднего вечера, и силовики решились применить гранатомёт. После этого мужчина поджёг дом, в результате чего позже скончался. О том, как бывший владелец двух ЧОПов собрал арсенал у себя дома и почему спецназ на протяжении нескольких часов не мог задержать его и доставить для следственных действий живым, читайте в материале Лайфа.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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