Правдоруб и адреналиновый наркоман с "усами мачо": физиономист прочитала лицо мытищинского стрелка

Владимир Барданов. Фото © LIFE

Физиономист Светлана Филатова изучила портрет мытищинского стрелка Владимира Барданова и в беседе с Лайфом дала характеристику его личности. Особое внимание специалист обратила на вывернутую нижнюю губу, которая своей формой говорит о сложном характере мужчины.

"Таким людям неважно, как воспримут их слова, но они эти слова скажут. А какие конфликты из этого получатся, уже проблема той стороны, в чью сторону критика была высказана. Часто у этих людей накапливается негатив от того, что не все их воспринимают адекватно. Многие прекращают с ними общение из-за их несдержанности в словах. Изначально эта черта трактуется как правдоруб, а правдорубов у нас не особо любят", — рассказала Филатова.

Помимо губ специалист обратила внимание на широкую челюсть Барданова. По её словам, на фото перед ней мужчина, который очень долго терпел и "видит всю несправедливость". У него накапливается негатив, который периодически высказывается всем вокруг. В результате это терпение рано или поздно заканчивается, отметила Филатова.

"Челюсть широкая, но недлинная, то есть он по своему характеру ещё и взрывной. Сочетание большого количества терпения со взрывами агрессии, они у него по жизни всегда были. Он периодически своим близким, конечно, давал жару. Он и по психотипу эпилептоид, а это как надувающийся шарик, которому периодически надо сдуваться, иначе он лопнет", — подчеркнула физиономист.

Владимир Барданов. Фото © LIFE

Кроме того, в глаза специалиста бросились усы, которые Барданов носил в прошлом. По словам Филатовой, такие усы мужчины начинают отращивать, когда хотят выглядеть более харизматично и произвести впечатление бесстрашных и ярких персонажей.

"Как правило, усы мужчина добавляет в тот момент, когда нужно вести себя немножечко похаризматичней, усы мачо, я так называю. Гусары усы отращивали потому, что это было модно, такая бравада, показать миру, что я ничего не боюсь. Мужчина добавляет их себе, чтобы производить впечатление бесстрашных, ярких персонажей", — отметила эксперт.

Филатова добавила, что увлечение Барданова оружием и дикими животными появилось неспроста, ему нужна была какая-то адреналиновая разрядка.

"Он с их помощью её как-то достигал. Это такая сублимация, он мог бы этот негатив направлять на своих близких. То, что он собирал это оружие, позволяло периодически ему представлять, что он им пользуется, что он убивает кого-то, прокручивание в мыслях", — заключила собеседница Лайфа.

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