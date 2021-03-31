Путин назвал диким капитализмом погоню бизнесменов за прибылью без заботы о работниках: как выстрелить себе в ногу
Глава государства считает, что это приведёт к разрушению общества.
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Путин назвал диким капитализмом погоню бизнесменов за прибылью без заботы о работниках. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин предостерёг бизнесменов, которые не думают о работниках. Эту ситуацию глава государства сравнил с выстрелом в голову.
"Социальное партнёрство чрезвычайно важно для всех нас — и бизнеса, и профсоюзов, и правительства. Потому что в основе социального партнёрства лежат общие цели, которые заключаются в том, чтобы добиваться благополучия граждан страны", — сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.
По словам главы государства, цель бизнеса — извлечение прибыли, но нормальный современный предприниматель понимает, что безудержная погоня за деньгами — "дикий капитализм" — не приемлем без заботы о сотрудниках.
"Потому что в конечном итоге это ведёт к разрушению общества, государства и самого бизнеса, это аутодафе — выстрелить себе в ногу либо в голову", — заключил глава государства.
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