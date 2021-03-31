Голикова заявила о переходе системы здравоохранения РФ на плановую работу
В учреждениях возобновляют диспансеризацию и профосмотры.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о возвращении системы здравоохранения страны к плановой работе.
"Мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые были развёрнуты зимой, ушли на 119. И привожу эти цифры, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", — отметила вице-премьер.
А ранее Голикова оценила вероятность третьей волны коронавируса в стране. По её словам, весной возможен подъём заболеваемости, но он будет незначительным. Тем более, по её словам, нет оснований для локдауна, который сейчас вводится в ряде стран Европы.
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