Голикова заявила о переходе системы здравоохранения РФ на плановую работу

"Мы уже можем сказать, что с пика 279 тысяч коек, которые были развёрнуты зимой, ушли на 119. И привожу эти цифры, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", — отметила вице-премьер.