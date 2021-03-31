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Путин предложил выдавать льготные путёвки пациентам с тяжёлым течением ковида

Глава государства попросил предметно заняться вопросом укрепления здоровья работников.

31 марта 2021, 11:48

Фото © LIFE

Путин заявил о необходимости предоставления льготных путёвок пациентам с тяжёлым течением ковида. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин предложил подумать над проработкой вопроса по предоставлению льготных путёвок тем, кто переболел тяжёлой формой коронавируса.

"Предлагаю подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха. У профсоюзов сохранилась большая сеть таких учреждений", — заявил Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.

Президент отметил, что тяжело переболевшим ковидом нужна особая поддержка. Также глава государства попросил предметно заняться вопросом укрепления здоровья работников.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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