Путин предложил выдавать льготные путёвки пациентам с тяжёлым течением ковида
Глава государства попросил предметно заняться вопросом укрепления здоровья работников.
Фото © LIFE
Путин заявил о необходимости предоставления льготных путёвок пациентам с тяжёлым течением ковида. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин предложил подумать над проработкой вопроса по предоставлению льготных путёвок тем, кто переболел тяжёлой формой коронавируса.
"Предлагаю подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха. У профсоюзов сохранилась большая сеть таких учреждений", — заявил Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2021–2023 годы.
Президент отметил, что тяжело переболевшим ковидом нужна особая поддержка. Также глава государства попросил предметно заняться вопросом укрепления здоровья работников.
Ранее Путин сообщил, что российские власти окажут поддержку бизнесу, который организует трудоустройство россиян, оставшихся без работы в 2020 году.
Выбор редакции
Путин назвал диким капитализмом погоню бизнесменов за прибылью без заботы о работниках: как выстрелить себе в ногу
Стало известно, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных
Голикова заявила о переходе системы здравоохранения РФ на плановую работу
На Моргенштерна пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков
Кудрин: Каждый пятый нуждающийся россиянин не получает господдержку
Комментариев: 0