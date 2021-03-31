Путин поручил восстановить показатели рынка труда к уровню 2019 года

Президент России Владимир Путин заявил, что к концу текущего года нужно восстановить показатели рынка труда к уровню 2019-го. Речь об этом зашла в ходе церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

"Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций", — проинформировал российский лидер.

Напомним, ещё в середине февраля Путин дал поручение кабмину разработать меры для выхода безработицы на докризисный уровень. Он констатировал, что "в целом ситуация исправляется".

Ранее сообщалось, что компании в России получат субсидии за трудоустройство безработных.

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