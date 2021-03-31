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В России продлили упрощённый порядок регистрации безработных

Он предполагает электронную регистрацию с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

31 марта 2021, 07:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство России продлило упрощённый порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг", — сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что гражданам не придётся предоставлять приказ об увольнении, копии трудовой книжки и справки о среднемесячном доходе от предыдущего работодателя. Центры занятости получают необходимую информацию из государственных информационных систем.

Кроме того, в режиме онлайн россияне могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.

Правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям

Правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям

В настоящее время максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальное — 1500.

Ранее сообщалось, что компании в России получат субсидии за трудоустройство безработных.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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