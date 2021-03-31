В России продлили упрощённый порядок регистрации безработных
Он предполагает электронную регистрацию с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.
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Правительство России продлило упрощённый порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию с помощью портала "Работа в России", а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг", — сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что гражданам не придётся предоставлять приказ об увольнении, копии трудовой книжки и справки о среднемесячном доходе от предыдущего работодателя. Центры занятости получают необходимую информацию из государственных информационных систем.
Кроме того, в режиме онлайн россияне могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.
В настоящее время максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальное — 1500.
Ранее сообщалось, что компании в России получат субсидии за трудоустройство безработных.
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