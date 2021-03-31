В парламенте Швеции подняли вопрос о закупке российской вакцины от коронавируса
Другим потенциальным поставщиком препарата мог бы стать Китай, считают там.
Фото © AP / ТАСС
В Швеции ощущается нехватка доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявил депутат местного парламента Матс Нордберг, который поднял вопрос о закупке препарата у России или Китая. Соответствующее письмо парламентарий направил в адрес главы МИД Анн Линде.
По данным RT, в документе парламентарий не исключил, что в силу сложных отношений Москвы и Евросоюза возможность приобретения российской вакцины по каналам ЕС будет затруднена. То же касается и двусторонних отношений Швеции с Китаем, считает Нордберг.
Депутат задался вопросом о том, как Стокгольму следует поступить по поводу сотрудничества с Москвой и Пекином в контексте приобретения вакцин против ковида. Он также уточнил у министра, стоит ли Швеции добиваться доступа к дополнительным дозам препарата после полного или частичного одобрения вакцины в Евросоюзе.
Ранее Лайф сообщал, что Австрия намерена закупить один миллион доз российской вакцины. Кроме того, мэр французской Ниццы сделал предварительный заказ на закупку данного препарата.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V", назвав препарат одним из самых безопасных и эффективных от CoViD-19.
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