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Венесуэла предложила оплачивать поставку вакцин от коронавируса нефтью

Мадуро отметил, что предпринимаются меры для освобождения средств, замороженных на государственных счетах в других странах посредством санкций.

29 марта 2021, 06:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласен с возможностью оплаты поставок вакцин от коронавируса посредством экспорта нефти в страны, которые производят препараты для прививок. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Venezolana de Television.

"У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у неё есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины", — сказала президент страны.

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Мадуро также подчеркнул, что Венесуэла предпринимает правовые и судебные меры для освобождения средств, которые заморожены на государственных счетах в других странах посредством санкций, для оплаты вакцин в рамках международного механизма COVAX.

Ранее Лайф рассказывал, что Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о ковиде. Сейчас аккаунт доступен только для чтения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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