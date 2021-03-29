Венесуэла предложила оплачивать поставку вакцин от коронавируса нефтью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласен с возможностью оплаты поставок вакцин от коронавируса посредством экспорта нефти в страны, которые производят препараты для прививок. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Venezolana de Television.

"У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у неё есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины", — сказала президент страны.

Мадуро также подчеркнул, что Венесуэла предпринимает правовые и судебные меры для освобождения средств, которые заморожены на государственных счетах в других странах посредством санкций, для оплаты вакцин в рамках международного механизма COVAX.

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