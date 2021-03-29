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Меркель объяснила решение просить у граждан прощения за жёсткий карантин

Она уверена, что Германии нужно гораздо больше ограничительных мер.

29 марта 2021, 02:08
<p>Фото © ЕРА / ТАСС</p>

Фото © ЕРА / ТАСС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала свое недавнее извинение перед гражданами за введение карантина на пасхальные праздники. Решение об ограничениях она объяснила добрыми побуждениями. Канцлер по-прежнему считает, что нынешних мер недостаточно.

"Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше ограничительных мер, однако, несмотря на то что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это ощущалось как нечто нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство. Это замешательство, которого я не хотела вызывать среди людей на этом сложном этапе, потому я и попросила о прощении", — приводит ARD слова Меркель.

Канцлер Германии также считает, что значительные коррективы в эпидемиологическую ситуацию ФРГ и Евросоюза в целом внёс новый штамм коронавирусной инфекции. Меркель уверена, что если бы не это, то локдаун дал бы свои плоды и позволил начать послабления.

"Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принёс тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно ещё раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной", — заявила политик.

Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля

Меркель — о ситуации с коронавирусом в Германии: Вижу свет в конце тоннеля

Ранее, 24 марта, Меркель извинилась перед гражданами за введение карантина на пасхальные праздники. Также она решила не вводить в стране длинные выходные перед Пасхой. Она назвала планы по "пасхальному локдауну" ошибкой. Сейчас в Германии действует карантин, его продлили до 18 апреля. Встречи дома разрешены только для тех, кто там проживает, плюс один человек. В регионах, где наблюдается высокая заболеваемость, людям разрешено отходить от своего жилья на расстояние не более 15 километров и только по веским причинам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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