Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом
Нужно быть готовыми к длительному существованию с этой инфекцией.
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Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на домашних и сельскохозяйственных животных. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", — отметил он в интервью "Известиям".
Как подчеркнул Гинцбург, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать людей, при этом ещё и эволюционировать.
"Надо быть готовыми к длительному существованию с этим возбудителем", — сказал директор центра Гамалеи.
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