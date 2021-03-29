Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом

Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на домашних и сельскохозяйственных животных. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", — отметил он в интервью "Известиям".

Как подчеркнул Гинцбург, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать людей, при этом ещё и эволюционировать.

"Надо быть готовыми к длительному существованию с этим возбудителем", — сказал директор центра Гамалеи.

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