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Российские учёные предупредили о возможном массовом заражении домашних животных коронавирусом

Нужно быть готовыми к длительному существованию с этой инфекцией.

29 марта 2021, 01:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на домашних и сельскохозяйственных животных. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Коронавирус ещё не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные", — отметил он в интервью "Известиям".

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Как подчеркнул Гинцбург, очаги возбудителя инфекции постоянно будут окружать людей, при этом ещё и эволюционировать.

"Надо быть готовыми к длительному существованию с этим возбудителем", — сказал директор центра Гамалеи.

Ранее Гинцбург рассказал, какая особенность организма может уберечь человека от коронавируса, а также раскрыл, сколько выпитого алкоголя может навредить иммунитету.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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